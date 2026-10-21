Breakfast News: A $5.7 Billion Flex or Genius?

Salesforce (NYSE:CRM) just made its boldest marketing bet in years. It will buy Braze (NASDAQ:BRZE) for $47.50 per share in cash in a $5.66 billion deal. Marc Benioff is buying Braze’s real-time engagement engine, which Salesforce’s Marketing Cloud always lacked.

Braze, a Team Rule Breakers and Team Hidden Gems recommendation, jumped more than 50%. Salesforce shares were unchanged. Two Fools weigh the implications of this deal.

“The days of Salesforce growing 20% per year are behind it”

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