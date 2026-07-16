Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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16.07.2026 08:58:38

Broadcom, Standard Chartered Join To Accelerate Bank's Global Infrastructure Modernization

(RTTNews) - Broadcom Inc. (AVGO) and Standard Chartered (STAN.L, STAC.L, 2888.HK) announced a long-term strategic commitment to accelerate the banks global infrastructure modernization by establishing a secure, resilient private cloud foundation to seamlessly support critical banking services across 54 global markets. Standard Chartered has realigned its infrastructure delivery to a fully integrated software-defined private cloud environment using VMware Cloud Foundation.

"Global financial institutions require infrastructure that combines resilience, security and operational simplicity at scale," said Krish Prasad, senior vice president and general manager, VMware Cloud Foundation Division, Broadcom.

At last close on NasdaqGS, Broadcom shares were trading at $394.28, up 1.33%.

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