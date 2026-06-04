Broadcom Aktie
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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte bleibe bei dem Chipkonzern intakt, schrieb Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege aber mittlerweile hoch./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Buy
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 550,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 409,28
|
Abst. Kursziel*:
34,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 413,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,08%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
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