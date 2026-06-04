Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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04.06.2026 15:18:52

Broadcom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Schneider wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Erwartung einer starken, KI-bezogenen Umsatzdynamik im Jahr 2027 hin. Kurzfristig bleibe der Chipkonzern aber etwas hinter den sehr hoch gestapelten Erwartungen zurück./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 11:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Buy
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 525,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 405,78 		Abst. Kursziel*:
29,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 406,34 		Abst. Kursziel aktuell:
29,20%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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