NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Entgegen anderslautender Spekulationen halte Google an einem mit Broadcom betriebenen Entwicklungsprojekt für KI-Halbleiter (TPU v9 2nm) fest, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. Grund zu dieser Annahme gäben eigene aktuelle Erhebungen sowie frühere Entwicklungsberichte. Das Projekt TPU v9 2nm habe bei Broadcom eine der höchsten Prioritäten./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT



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