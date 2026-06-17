Broadcom Aktie

334,65EUR 9,55EUR 2,94%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 13:27:52

Broadcom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Entgegen anderslautender Spekulationen halte Google an einem mit Broadcom betriebenen Entwicklungsprojekt für KI-Halbleiter (TPU v9 2nm) fest, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. Grund zu dieser Annahme gäben eigene aktuelle Erhebungen sowie frühere Entwicklungsberichte. Das Projekt TPU v9 2nm habe bei Broadcom eine der höchsten Prioritäten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Overweight
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 580,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 376,71 		Abst. Kursziel*:
53,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 376,71 		Abst. Kursziel aktuell:
53,96%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten