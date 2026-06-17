Broadcom Aktie
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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Entgegen anderslautender Spekulationen halte Google an einem mit Broadcom betriebenen Entwicklungsprojekt für KI-Halbleiter (TPU v9 2nm) fest, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. Grund zu dieser Annahme gäben eigene aktuelle Erhebungen sowie frühere Entwicklungsberichte. Das Projekt TPU v9 2nm habe bei Broadcom eine der höchsten Prioritäten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 376,71
|
Abst. Kursziel*:
53,96%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 376,71
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,96%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
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KGV*:
-
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