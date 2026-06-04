Broadcom Aktie
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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Broadcom von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzprognose im KI-Bereich bleibe hinter den hohen Erwartungen zurück, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Quartal hätten die Zahlen aber positiv überrascht. Er glaubt, dass die Aktien in ihrer jüngsten Spanne schwanken, denn das Aufwärtspotenzial sei begrenzt und die Bewertung im Vergleich zu Nvidia hoch. Es mangele an zusätzlichen Kurstreibern./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 405,78
|
Abst. Kursziel*:
-1,42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 407,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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