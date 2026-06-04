Broadcom Aktie

350,20EUR -64,10EUR -15,47%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.06.2026 15:18:21

Broadcom Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Broadcom von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzprognose im KI-Bereich bleibe hinter den hohen Erwartungen zurück, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Quartal hätten die Zahlen aber positiv überrascht. Er glaubt, dass die Aktien in ihrer jüngsten Spanne schwanken, denn das Aufwärtspotenzial sei begrenzt und die Bewertung im Vergleich zu Nvidia hoch. Es mangele an zusätzlichen Kurstreibern./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 405,78 		Abst. Kursziel*:
-1,42%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 407,13 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten