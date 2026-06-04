Broadcom Aktie
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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte beschleunige sich dank der starken Auftragseingänge des Chipkonzerns, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Quartalszahlen blickt er noch etwas optimistischer in die Zukunft./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 406,30
|
Abst. Kursziel*:
42,75%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 406,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,54%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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