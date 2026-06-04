NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte beschleunige sich dank der starken Auftragseingänge des Chipkonzerns, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Quartalszahlen blickt er noch etwas optimistischer in die Zukunft./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:36 / EDT



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