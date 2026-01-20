Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
20.01.2026 06:19:36
Bulgaria: President Radev steps down before snap election
Bulgarian President Rumen Radev has resigned. Within the next three months, the eastern EU member state will hold its eighth parliamentary election in five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!