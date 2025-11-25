SDAX-Titel BVB (Borussia Dortmund)-Aktie: Das beträgt die BVB (Borussia Dortmund)-Dividendenzahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel BVB (Borussia Dortmund) am 24.11.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,06 EUR beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit schüttet BVB (Borussia Dortmund) insgesamt 6,62 Mio. EUR an Aktionäre aus.

BVB (Borussia Dortmund)-Dividendenrendite im Fokus

Via XETRA beendete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 3,34 EUR. Heute wird der BVB (Borussia Dortmund)-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das BVB (Borussia Dortmund)-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,53 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,70 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der BVB (Borussia Dortmund)-Aktienkurs via XETRA 2,14 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 49,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie BVB (Borussia Dortmund)

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,07 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,25 Prozent zulegen.

BVB (Borussia Dortmund)-Basisdaten

BVB (Borussia Dortmund) ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 362,589 Mio. EUR. Das KGV von BVB (Borussia Dortmund) beträgt aktuell 66,72. Im Jahr 2025 erwirtschaftete BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 526,020 Mio.EUR sowie ein EPS von 0,06 EUR.

Redaktion finanzen.at