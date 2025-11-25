SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SDAX aktuell
|
25.11.2025 12:27:00
XETRA-Handel SDAX im Minus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 16 044,43 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 78,850 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 16 070,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 053,96 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 15 978,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 092,96 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 371,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 177,16 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 510,41 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Formycon (+ 4,42 Prozent auf 23,60 EUR), Mutares (+ 2,87 Prozent auf 26,85 EUR), Siltronic (+ 1,76 Prozent auf 43,90 EUR), STRATEC SE (+ 1,68 Prozent auf 21,20 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 1,46 Prozent auf 5,57 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen thyssenkrupp nucera (-7,38 Prozent auf 7,54 EUR), SMA Solar (-3,84 Prozent auf 31,56 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,78 Prozent auf 83,90 EUR), SFC Energy (-2,48 Prozent auf 12,56 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die thyssenkrupp nucera-Aktie aufweisen. 227 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 5,891 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,46 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel SDAX im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|EQS-News: NTC becomes commercialization partner for Formycon’s Eylea® biosimilar FYB203/Baiama® in Italy (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-News: NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien (EQS Group)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
20.11.25
|EQS-News: Ranibizumab-Biosimilar Epruvy® ab sofort in Deutschland verfügbar (EQS Group)
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
