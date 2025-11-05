BVB-Aktie vor Schlüsselspiel in Manchester im Plus - Leverkusen auf CL-Kurs in Lissabon

Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den BVB kommt es dabei auch zum Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland. Die Borussia hat nach drei Partien sieben Punkte und damit genauso viele wie der englische Gegner.

Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN).

So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen

Ausnahmestürmer Erling Haaland sieht sich nicht auf einem Level mit den früheren Weltfußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Nein, niemand kann ihnen nahe kommen", sagte der 25-Jährige von Manchester City vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) auf eine entsprechende Frage.

Haaland führt die Torschützenliste der Premier League souverän an. In zehn Partien hat er 13-mal getroffen. In drei Champions-League-Spielen war der Norweger auch schon viermal erfolgreich. Sein Trainer Pep Guardiola verglich den Angreifer zuletzt mit Messi und Ronaldo.

Haaland: "Ich bin einfach Erling"

"Ich bin nur ein norwegischer Junge. Ich denke nicht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich Tore schieße", sagte Haaland über seine Rolle im Team. "Ich bin einfach Erling. Das wird immer so bleiben."

Für den BVB erzielte Haaland in 67 Bundesligaspielen zwischen 2020 und 2022 ebenfalls beeindruckende 62 Treffer. "Ich habe immer noch Freunde dort", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dortmund. Es ist ein toller Club mit tollen Menschen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit dort."

Besonderer Erfolg mit der Nationalmannschaft ganz nah

Neben seinen Zielen in Manchester will sich Haaland noch in diesem Monat einen Lebenstraum erfüllen und sein Heimatland zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schießen. "Mein Ziel ist, Norwegen zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu bringen. Das ist das Hauptziel in meiner Karriere", sagte Haaland.

Mit seinem Nationalteam führt er die Quali-Gruppe I an. Die Skandinavier haben es in den Spielen gegen Estland und Italien selbst in der Hand, ihr Ticket zu lösen. Bis dato letztmals war Norwegen 1998 bei der Endrunde in Frankreich bei einer WM dabei. Haaland war damals noch nicht geboren.

Via XETRA geht es am Mittwoch für die BVB-Aktie zeitweise um 0,60 Prozent nach oben auf 3,35 Euro.

MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX)