BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Große Prüfung
|
05.11.2025 11:16:40
BVB-Aktie vor Schlüsselspiel in Manchester im Plus - Leverkusen auf CL-Kurs in Lissabon
Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN).
So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen
Ausnahmestürmer Erling Haaland sieht sich nicht auf einem Level mit den früheren Weltfußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Nein, niemand kann ihnen nahe kommen", sagte der 25-Jährige von Manchester City vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) auf eine entsprechende Frage.
Haaland führt die Torschützenliste der Premier League souverän an. In zehn Partien hat er 13-mal getroffen. In drei Champions-League-Spielen war der Norweger auch schon viermal erfolgreich. Sein Trainer Pep Guardiola verglich den Angreifer zuletzt mit Messi und Ronaldo.
Haaland: "Ich bin einfach Erling"
"Ich bin nur ein norwegischer Junge. Ich denke nicht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich Tore schieße", sagte Haaland über seine Rolle im Team. "Ich bin einfach Erling. Das wird immer so bleiben."
Für den BVB erzielte Haaland in 67 Bundesligaspielen zwischen 2020 und 2022 ebenfalls beeindruckende 62 Treffer. "Ich habe immer noch Freunde dort", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dortmund. Es ist ein toller Club mit tollen Menschen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit dort."
Besonderer Erfolg mit der Nationalmannschaft ganz nah
Neben seinen Zielen in Manchester will sich Haaland noch in diesem Monat einen Lebenstraum erfüllen und sein Heimatland zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schießen. "Mein Ziel ist, Norwegen zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu bringen. Das ist das Hauptziel in meiner Karriere", sagte Haaland.
Mit seinem Nationalteam führt er die Quali-Gruppe I an. Die Skandinavier haben es in den Spielen gegen Estland und Italien selbst in der Hand, ihr Ticket zu lösen. Bis dato letztmals war Norwegen 1998 bei der Endrunde in Frankreich bei einer WM dabei. Haaland war damals noch nicht geboren.
Via XETRA geht es am Mittwoch für die BVB-Aktie zeitweise um 0,60 Prozent nach oben auf 3,35 Euro.
MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund verliert in Manchester - Can feiert Comeback (dpa-AFX)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,31
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.