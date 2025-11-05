BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Große Prüfung 05.11.2025 11:16:40

BVB-Aktie vor Schlüsselspiel in Manchester im Plus - Leverkusen auf CL-Kurs in Lissabon

BVB-Aktie vor Schlüsselspiel in Manchester im Plus - Leverkusen auf CL-Kurs in Lissabon

Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den BVB kommt es dabei auch zum Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland. Die Borussia hat nach drei Partien sieben Punkte und damit genauso viele wie der englische Gegner.

Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN).

So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen

Ausnahmestürmer Erling Haaland sieht sich nicht auf einem Level mit den früheren Weltfußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Nein, niemand kann ihnen nahe kommen", sagte der 25-Jährige von Manchester City vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) auf eine entsprechende Frage.

Haaland führt die Torschützenliste der Premier League souverän an. In zehn Partien hat er 13-mal getroffen. In drei Champions-League-Spielen war der Norweger auch schon viermal erfolgreich. Sein Trainer Pep Guardiola verglich den Angreifer zuletzt mit Messi und Ronaldo.

Haaland: "Ich bin einfach Erling"

"Ich bin nur ein norwegischer Junge. Ich denke nicht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich Tore schieße", sagte Haaland über seine Rolle im Team. "Ich bin einfach Erling. Das wird immer so bleiben."

Für den BVB erzielte Haaland in 67 Bundesligaspielen zwischen 2020 und 2022 ebenfalls beeindruckende 62 Treffer. "Ich habe immer noch Freunde dort", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dortmund. Es ist ein toller Club mit tollen Menschen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit dort."

Besonderer Erfolg mit der Nationalmannschaft ganz nah

Neben seinen Zielen in Manchester will sich Haaland noch in diesem Monat einen Lebenstraum erfüllen und sein Heimatland zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schießen. "Mein Ziel ist, Norwegen zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu bringen. Das ist das Hauptziel in meiner Karriere", sagte Haaland.

Mit seinem Nationalteam führt er die Quali-Gruppe I an. Die Skandinavier haben es in den Spielen gegen Estland und Italien selbst in der Hand, ihr Ticket zu lösen. Bis dato letztmals war Norwegen 1998 bei der Endrunde in Frankreich bei einer WM dabei. Haaland war damals noch nicht geboren.

Via XETRA geht es am Mittwoch für die BVB-Aktie zeitweise um 0,60 Prozent nach oben auf 3,35 Euro.

MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Borussia Dortmund zieht in nächste Pokalrunde ein - Frankfurt scheidet aus
BVB-Aktie sinkt: Vor City-Spiel - Schlotterbeck dabei, Brandt fraglich
BVB-Aktie in Grün: Polizei ermittelt nach Schlägerei zwischen BVB- und Schalke-Fans

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,31 0,00% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen