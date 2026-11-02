Cabot Corp Profit Rises In Q4

(RTTNews) - Cabot Corp (CBT) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $66 million, or $1.25 per share. This compares with $43 million, or $0.79 per share, last year.

Excluding items, Cabot Corp reported adjusted earnings of $1.61 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.2% to $1.009 billion from $899 million last year.

Cabot Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $66 Mln. vs. $43 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $0.79 last year. -Revenue: $1.009 Bln vs. $899 Mln last year.

Looking ahead to fiscal 2027, we expect Adjusted EPS to be in the range of $6.15 to $6.75