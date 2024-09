CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Freitag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1,51 Prozent auf 7 500,26 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,255 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,235 Prozent auf 7 597,52 Punkte an der Kurstafel, nach 7 615,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 500,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 603,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,916 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 20.08.2024, mit 7 485,73 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Wert von 7 671,34 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, bei 7 330,79 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,406 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 029,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 523 212 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

