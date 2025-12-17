CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag

Am Mittwoch gibt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,05 Prozent auf 8 101,80 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,467 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,125 Prozent höher bei 8 116,26 Punkten in den Handel, nach 8 106,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 136,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 097,23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,182 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 119,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 786,98 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.12.2024, einen Wert von 7 365,70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,58 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 47 949 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,060 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at