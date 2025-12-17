Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
|
17.12.2025 09:30:50
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen
Am Mittwoch gewinnt der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext 0,09 Prozent auf 8 113,13 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,467 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,125 Prozent höher bei 8 116,26 Punkten, nach 8 106,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 111,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 125,36 Zählern.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,322 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 17.11.2025, den Wert von 8 119,02 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 7 786,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 365,70 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 11 753 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 309,060 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
