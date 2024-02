CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss stand im Euronext-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 7 966,68 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,455 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 7 921,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 976,40 Punkte, das Tagestief hingegen 7 907,84 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,89 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der CAC 40 mit 7 388,04 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 277,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 317,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,79 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 976,40 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 84 524 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 409,868 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at