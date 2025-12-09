Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
09.12.2025 09:30:00
Ford und Renault wollen gemeinsam günstige E-Autos bauen
In Deutschland streicht Ford wegen schwacher Nachfrage nach E-Autos Jobs, in Frankreich sollen zusammen mit Renault nun zwei neue Modelle gefertigt werden. Ford-Chef Farley will so der Konkurrenz aus China etwas entgegensetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
