CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Renault-Aktien verlieren können.

Am 03.12.2015 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,936 Renault-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 378,83 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 02.12.2025 auf 34,64 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 62,12 Prozent gleich.

Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at