CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Renault-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 226,757 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 283,45 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 09.12.2025 auf 36,53 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 17,17 Prozent vermindert.

Renault war somit zuletzt am Markt 10,60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at