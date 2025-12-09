Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Partnerschaft
|
09.12.2025 11:06:00
Aktien im Blick: Ford und Renault schmieden Allianz für zwei neue E-Modelle in Europa
Das erste der beiden Fahrzeugmodelle werde voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. Die beiden neuen E-Autos markierten den ersten Schritt einer umfassenden neuen Produktoffensive von Ford in Europa. Trotz der Kooperation mit Renault blieben beide Marken klar getrennt, hieß es.
Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen
Außer der Partnerschaftsvereinbarung im Bereich E-Autos unterzeichneten Ford und die Renault-Gruppe eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bereich leichter Nutzfahrzeuge in Europa. Geprüft werden solle die Entwicklung und Herstellung leichter Nutzfahrzeuge beider Marken.
"Die strategische Partnerschaft mit der Renault Group ist ein wichtiger Schritt für Ford und unterstützt unsere Strategie, ein hocheffizientes und zukunftsfähiges Geschäft in Europa aufzubauen", sagte Ford-Konzernchef Jim Farley. "Wir haben große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Renault."
Es gehe darum, Ressourcen zu bündeln und schneller und effizienter zu werden angesichts der Konkurrenz aus China, sagte Farley bei der Vorstellung der Kooperation in Paris. "Wir wissen, dass wir in dieser Branche um unser Überleben kämpfen müssen, deshalb sind wir hier."
Ruf nach mehr Flexibilität bei Verbrenner-Aus
In der Diskussion um das sogenannte Verbrenner-Aus auf europäischer Ebene ab 2035 forderte Ford, die Ziele an die Realität anzupassen. Die Verbraucher müssten die Möglichkeit haben, Hybridfahrzeuge länger zu fahren - statt eines erzwungenen Wandels, für den sie nicht bereit seien, sagte Fords Europachef Jim Baumbick.
"Es geht darum, den Übergang für alle Verbraucher und Unternehmen attraktiver und erschwinglicher zu machen, die Nachfrage anzukurbeln, anstatt sie zu drosseln." Die Politik müsse für Kaufanreize für Elektrofahrzeuge sorgen sowie für eine Ladeinfrastruktur auch abseits der Stadtzentren in ländlichen Regionen.
Die Renault-Aktie geben in Paris zeitweise 0,24 Prozent auf 36,71 Euro nach, Ford-Titel haben vorbörslich an der NYSE bei 13,14 US-Dollar unverändert.
PARIS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ford Motor Co.mehr Nachrichten
|
01.12.25
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.11.25
|Ford beendet Saarlouis-Produktion - Aktie unbewegt (dpa-AFX)
|
10.11.25
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Ford Motor Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ford Motor Co.
|11,23
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während der heimische Aktienmarkt am Dienstag nicht vom Fleck kommt, verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.