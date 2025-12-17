CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Renault-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,70 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,059 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,22 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 16.12.2025 auf 36,69 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,22 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 10,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at