CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.12.2022 wurden Bouygues-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Bouygues-Anteile an diesem Tag bei 27,93 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,804 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 602,58 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 18.12.2025 auf 44,76 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,26 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 16,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
