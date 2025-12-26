CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Bouygues-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,97 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hat, hat nun 294,377 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 040,92 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 24.12.2025 auf 44,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,41 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 16,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at