Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Lohnender Bouygues-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bouygues-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 36,55 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 273,635 Bouygues-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 135,72 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 31.12.2025 auf 44,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,36 Prozent gesteigert.
Bouygues war somit zuletzt am Markt 16,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
