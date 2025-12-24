CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem SRTeleperformance-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 220,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,453 SRTeleperformance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (61,24 EUR), wäre das Investment nun 27,75 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,25 Prozent eingebüßt.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at