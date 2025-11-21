CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Valeo SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 31,00 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,226 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 33,55 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 20.11.2025 auf 10,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 66,45 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at