FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Autozulieferer seine aktualisierten mittelfristigen Finanzziele vorgestellt und den Ausblick sowie die Definition für den freien Barmittelzufluss an den Branchenstandard angepasst, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf den ersten Blick liege die Mitte der Zielspannen für 2028 über den Konsensschätzungen und beinhalte Aufwärtspotenzial für diese. Doch die Erreichung dieser Ziele scheine von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung 2027/28 nach der für 2026 erwarteten Stagnation abzuhängen, was sie aggressiv erscheinen lasse. Hier bleibe abzuwarten, ob die Franzosen den Worten Taten folgen ließen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.