CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valeo SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Valeo SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,24 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,249 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 290,86 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 06.11.2025 auf 11,93 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at