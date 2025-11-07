Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Frühe Anlage
|
07.11.2025 10:04:27
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valeo SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,24 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,249 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 290,86 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 06.11.2025 auf 11,93 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,09 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SAmehr Analysen
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Valeo SA
|11,91
|0,42%
