NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST





