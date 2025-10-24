Valeo Aktie
|11,22EUR
|0,46EUR
|4,28%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
24.10.2025 07:35:37
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,76 €
|
Abst. Kursziel*:
104,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96,17%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
