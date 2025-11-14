Valeo Aktie

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

Frühe Investition 14.11.2025 10:03:43

CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Valeo SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Valeo SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 19,46 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 514,007 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2025 6 468,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,59 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,31 Prozent eingebüßt.

Valeo SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Valeo SAmehr Nachrichten