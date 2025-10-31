CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Valeo SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Valeo SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,132 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (12,19 EUR), wäre das Investment nun 25,99 EUR wert. Damit wäre die Investition 74,01 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 2,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at