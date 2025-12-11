CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Worldline SA-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Worldline SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Worldline SA-Aktie an diesem Tag bei 23,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Worldline SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,103 Worldline SA-Aktien. Die gehaltenen Worldline SA-Aktien wären am 10.12.2025 58,64 EUR wert, da der Schlussstand 1,36 EUR betrug. Mit einer Performance von -94,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 379,29 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at