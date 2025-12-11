Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Lohnende Worldline SA-Anlage?
|
11.12.2025 10:03:31
CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Worldline SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Worldline SA-Aktie an diesem Tag bei 23,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Worldline SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,103 Worldline SA-Aktien. Die gehaltenen Worldline SA-Aktien wären am 10.12.2025 58,64 EUR wert, da der Schlussstand 1,36 EUR betrug. Mit einer Performance von -94,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 379,29 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Worldline SA
|1,31
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.