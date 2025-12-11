Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 11.12.2025 17:59:23

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Letztendlich ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,79 Prozent nach oben auf 8 085,76 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,442 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,293 Prozent fester bei 8 046,17 Punkten, nach 8 022,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 009,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 104,76 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,163 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 823,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der CAC 40 mit 7 423,40 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,36 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 235 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,222 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen

11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,04 0,09% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,07 1,88% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,54 1,22% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 627,10 0,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,04 0,50% Stellantis
Worldline SA 1,34 1,60% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 085,76 0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen