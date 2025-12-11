Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Kursverlauf
|
11.12.2025 17:59:23
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen
Letztendlich ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,79 Prozent nach oben auf 8 085,76 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,442 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,293 Prozent fester bei 8 046,17 Punkten, nach 8 022,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 009,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 104,76 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,163 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 823,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der CAC 40 mit 7 423,40 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,36 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 235 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,222 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,04
|0,09%
|Carrefour S.A.
|14,07
|1,88%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,54
|1,22%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,10
|0,03%
|Stellantis
|10,04
|0,50%
|Worldline SA
|1,34
|1,60%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 085,76
|0,79%