Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,74 Prozent auf 8 082,32 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,442 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,293 Prozent fester bei 8 046,17 Punkten, nach 8 022,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 091,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 009,04 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,205 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 156,23 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 7 823,52 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 7 423,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 127 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304,222 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at