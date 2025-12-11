Carrefour Aktie
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen
Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 0,53 Prozent auf 8 065,48 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,293 Prozent höher bei 8 046,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 022,69 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 009,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 073,69 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,413 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 156,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 823,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 423,40 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,08 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 61 655 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 304,222 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
