Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
11.12.2025 09:29:42
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,14 Prozent leichter bei 8 011,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 8 046,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 022,69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 046,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 011,60 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 7 823,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 423,40 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,36 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 12 998 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,222 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
