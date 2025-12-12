Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 8 131,49 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,437 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 8 100,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 085,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 155,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 095,23 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,402 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 241,24 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 825,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 420,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,98 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 50 908 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305,456 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,74 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

