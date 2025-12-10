Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|CAC 40-Kursverlauf
|
10.12.2025 17:59:08
Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent leichter bei 8 022,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,459 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 035,09 Zählern und damit 0,216 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 052,51 Punkte).
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 005,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 045,22 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,942 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 8 055,51 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 7 761,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 394,78 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 288 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,616 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten
|
15:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
10.12.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)