Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent leichter bei 8 022,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,459 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 035,09 Zählern und damit 0,216 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 052,51 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 005,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 045,22 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,942 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 8 055,51 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 7 761,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 394,78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 288 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,616 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at