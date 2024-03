CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Cap Gemini-Aktie an diesem Tag 107,90 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 92,678 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 806,30 EUR, da sich der Wert einer Cap Gemini-Aktie am 14.03.2024 auf 224,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,06 Prozent gesteigert.

Cap Gemini markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at