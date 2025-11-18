Carrefour Aktie
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carrefour-Papier bei 26,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375,338 Carrefour-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 4 971,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,29 Prozent verringert.
Carrefour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,37 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
