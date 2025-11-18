Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
|
18.11.2025 12:27:48
Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag
Um 12:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,19 Prozent leichter bei 8 022,59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,25 Prozent schwächer bei 8 017,73 Punkten in den Handel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 032,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 983,86 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 18.08.2025, einen Stand von 7 884,05 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 7 278,23 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 144 618 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,440 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
17.11.25