Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag

Um 12:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,19 Prozent leichter bei 8 022,59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,25 Prozent schwächer bei 8 017,73 Punkten in den Handel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 032,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 983,86 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 18.08.2025, einen Stand von 7 884,05 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 7 278,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 144 618 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,440 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at