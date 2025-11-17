Stellantis Aktie

CAC 40-Performance im Blick 17.11.2025 15:59:00

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der CAC 40 am ersten Tag der Woche.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 8 132,50 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,477 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,173 Prozent auf 8 155,93 Punkte an der Kurstafel, nach 8 170,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 176,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 111,78 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 174,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 7 923,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 7 269,63 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 9,99 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 314,440 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent bei der Carrefour-Aktie an.

