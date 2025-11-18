Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,64 Prozent tiefer bei 7 986,15 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,477 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,25 Prozent schwächer bei 8 017,73 Punkten, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 972,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 032,51 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, einen Stand von 7 884,05 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 7 278,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,01 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 213 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 314,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

