17.11.2025 12:26:55
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge
Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 8 133,36 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,477 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,173 Prozent leichter bei 8 155,93 Punkten in den Handel, nach 8 170,09 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 176,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 131,95 Einheiten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 7 923,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 7 269,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 33 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,440 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index.
