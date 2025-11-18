Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40-Marktbericht 18.11.2025 09:29:38

Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab

Der CAC 40 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 1,51 Prozent auf 7 996,03 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,477 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,25 Prozent auf 8 017,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 017,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 995,59 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 884,05 Punkte taxiert. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 18.11.2024, mit 7 278,23 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,15 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 40 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 314,440 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

