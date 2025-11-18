Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Marktbericht
|
18.11.2025 09:29:38
Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab
Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 1,51 Prozent auf 7 996,03 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,477 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,25 Prozent auf 8 017,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 017,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 995,59 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 884,05 Punkte taxiert. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 18.11.2024, mit 7 278,23 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,15 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 40 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 314,440 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
14.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,55
|0,19%
|Carrefour S.A.
|13,05
|-1,55%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,99
|-0,32%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|616,30
|0,23%
|Stellantis
|8,50
|-4,02%
|Worldline SA
|1,69
|-1,77%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 025,29
|-1,15%