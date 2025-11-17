Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Schlussendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,63 Prozent leichter bei 8 119,02 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 8 155,93 Punkte an der Kurstafel, nach 8 170,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 176,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 109,82 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 7 923,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der CAC 40 auf 7 269,63 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,81 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 197 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 314,440 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,34 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at