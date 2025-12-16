CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,23 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,299 Crédit Agricole-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 857,87 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,79 Prozent zugenommen.

Crédit Agricole wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,77 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at