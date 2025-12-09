Crédit Agricole Aktie

Performance im Blick 09.12.2025 10:03:51

CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Crédit Agricole-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie betrug an diesem Tag 9,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,170 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.12.2025 171,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,90 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 171,87 EUR, was einer positiven Performance von 71,87 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Crédit Agricole eine Marktkapitalisierung von 50,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)mehr Analysen

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 17,14 1,54% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

