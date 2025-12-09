Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
09.12.2025 10:03:51
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie betrug an diesem Tag 9,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,170 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.12.2025 171,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,90 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 171,87 EUR, was einer positiven Performance von 71,87 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Crédit Agricole eine Marktkapitalisierung von 50,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
