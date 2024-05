CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.05.2019 wurde die Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 9,579 Cap Gemini-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.05.2024 1 968,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 205,50 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 968,39 EUR entspricht einer Performance von +96,84 Prozent.

Der Marktwert von Cap Gemini betrug jüngst 35,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at