CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.12.2020 wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Société Générale (Societe Generale)-Anteile an diesem Tag 18,29 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,466 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 60,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330,82 EUR wert. Mit einer Performance von +230,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Société Générale (Societe Generale) einen Börsenwert von 40,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at